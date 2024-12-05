В центре Уфы на неделю закроют парковку

В Уфе с 12 декабря до 19 января закроют парковку около площади имени Салавата Юлаева. Ограничение связано с оборудованием ледового городка, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ Фото: Ханиф Сунагатуллин, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», главные ледовые городки обустроят на территории «Конгресс-холла Торатау» и на площади имени Ленина. На первой площадке установят, в частности, фигуры с подсветкой: карету, запряженную двойкой лошадей, оленя, снеговика, горящий очаг, а также ледяную фигуру куницы. На все работы, которые выполнит ООО «Чистый путь», потратят 39,6 млн руб.

Венера Хисамова