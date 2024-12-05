Полиция провела «антимиграционные» рейды в Аксае, Азове и Гуково

Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области провели рейды, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства на территории Аксая, Азова и Гуково.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в общей сложности проверили более 100 человек на установление законности их нахождения в России.

В итоге, были выявлены семь иностранных граждан, находящихся в РФ незаконно и подлежащих выдворению.

Кроме того, полицейские установили факт организации незаконной миграции путем предоставления места для проживания нелегальным мигрантам. Также был установлен факт фиктивной регистрации иностранца.

По данным фактам началась проверка.

Вадим Водолазов