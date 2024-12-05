Полиция провела «антимиграционные» рейды в Аксае, Азове и Гуково
Сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Ростовской области провели рейды, направленные на выявление нарушений миграционного законодательства на территории Аксая, Азова и Гуково.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в общей сложности проверили более 100 человек на установление законности их нахождения в России.
В итоге, были выявлены семь иностранных граждан, находящихся в РФ незаконно и подлежащих выдворению.
Кроме того, полицейские установили факт организации незаконной миграции путем предоставления места для проживания нелегальным мигрантам. Также был установлен факт фиктивной регистрации иностранца.
По данным фактам началась проверка.