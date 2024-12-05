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В Нижнем Новгороде задержан администратор онлайн-магазина по продаже наркотиков

Сотрудники полиции в Нижнем Новгороде задержали местного жителя, который являлся администратором интернет-магазина по продаже наркотиков. По данным полиции, продажи велись через один из мессенжеров.

Во время досмотра полицейские обнаружили в сотовом телефоне задержанного информацию о продаже наркотиков через тайники-закладки. Там же были обнаружены фотографии м координатами тайников. Позже из одного из тайников полиция изъяла пакетик с неизвестным веществом. Экспертиза показала, что это метилэфедрон. Дома у нижегородцев нашли еще два таких пакетика, упаковочный материал, и электронные весы.

Возбуждено уголовно дело. Нижегородец арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Андрей Репин

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