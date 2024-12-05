Новый вид мошенничества

ООО «Башкирэнерго» предупреждает о новом виде мошенничества, связанном с несанкционированной заменой приборов учета электроэнергии. Неизвестные лица, представляются сотрудниками энергоснабжающей организации и производят замену счетчиков за счет собственников. С такой проблемой уже столкнулся ряд жителей Благовещенского района.

Фото: ООО «Башкирэнерго»

В связи с этим напоминаем, что замена приборов учета электроэнергии производится по мере выхода из строя или истечения срока поверки, силами и за счет средств сетевой организации или гарантирующего поставщика. Необходимо проявлять бдительность и требовать документы у лиц, представляющихся сотрудниками энергоснабжающей организации и снимающих показания с приборов учета или осуществляющих проверку.

Также следует помнить о недопустимости замен приборов учета собственными силами, либо с привлечением лиц, не имеющих на то право, без согласования с энергоснабжающей организацией.

При возникновении вопросов по поверке приборов учета и его замены, потребителям необходимо обратиться в ООО «Башкирэнерго» по телефону: 8(800)-234-77-00 (звонок по России бесплатный).

ООО «Башкирэнерго»