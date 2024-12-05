Сочи занял второе место в рейтинге популярных курортов с января по октябрь

Сочи оказался на втором месте среди самых популярных курортов федерального значения за период с января по октябрь 2024 года. Исследование провели сервис «Авито Путешествия» и корпорация «Туризм.РФ». Были отобраны топ-20 локаций из 57 курортов федерального значения, утвержденных правительством летом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

Самыми популярными направлениями с начала года стали Санкт-Петербург (рост на 75% год к году), Сочи (рост в два раза) и Анапа (рост в три раза). В топ-5 курортов также вошли Владикавказ (рост в 2,7 раза) и Пятигорск (рост на 87%).

Наиболее бюджетный отдых туристам предлагали в Старой Руссе (2,4 тыс. руб. за сутки проживания). Наиболее высокий ценник — в Зеленоградске (5,4 тыс. руб.).

Руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин отметил, что новый официальный статус поможет регионам привлекать больше путешественников. Это будет полезно не только крупному бизнесу, но и локальным предпринимателям, которые решили сдавать жилье посуточно. Отметил господин Кромочкин также тот факт, что отдых на российских курортах, а также поездки по малым городам России в последние годы становятся все популярнее.

Вячеслав Рыжков