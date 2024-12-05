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Местная жительница подарила Рыбинску новогоднюю ель

В Рыбинске на Красной площади установили 15-метровую ель, которую подарила жительница района. Об этом сообщили в администрации.

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

«На Красную площадь привезли ель. Ее подарила жительница поселка Искра Октября. Пушистая 15-метровая красавица станет главной новогодней елью. В ближайшее время сотрудники ДЭС приступят к ее украшению»,— рассказал глава города Дмитрий Рудаков. Он добавил, что всего в Рыбинске установят 9 новогодних деревьев.

Ежегодно рыбинская коммунальная служба принимает заявки от местных жителей, которые готовы подарить городу ель. Причем растение должно соответствовать требованиям: быть правильной формы, равномерно пушистым и определенной высоты. Спиливают и вывозят деревья специалисты МБУ «ДЭС».

Алла Чижова

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