Глобальное сотрудничество и коллаборация: в Баку пройдет международный саммит недвижимости «Движение»

Стали известны первые спикеры международного саммита недвижимости «Движение», который пройдет 27 и 28 февраля следующего года в Баку. Мероприятие соберет около 500 участников — ими станут топ-менеджеры, собственники крупных девелоперских компаний, эксперты сферы недвижимости из России, Азербайджана и других стран.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба международного саммита недвижимости «Движение» Фото: пресс-служба международного саммита недвижимости «Движение»

В числе первых спикеров, подтвердивших участие — генеральный директор Murad Buildings (Узбекистан) Ойбек Нурмухамедов, собственник девелоперской компании Altera (Германия) Эдуард Штумпф, директор по развитию сети апарт-отелей YE’S Антон Агапов и партнер, генеральный директор Commonwealth Partnership Uzbekistan [CMWP] Денис Соколов. Эксперты расскажут об особенностях девелопмента в разных странах: продуктовых трендах и рыночных трансформациях в Германии, реализации девелоперского цикла с упором на работу с подрядными организациями в Турции, проектах создания общественных пространств и благоустройства в Польше и многом другом. В программу войдут обзоры: сравнение рынков Саудовской Аравии и ОАЭ, а также совместный доклад компании Intrud и индийского партнера о найме рабочих из Индии. Соорганизаторами саммита выступают крупнейшие девелоперские компании Азербайджана — PASHA Real Estate Group и SEA BREEZE.

«Международный саммит «Движение» в Баку пройдет в формате плотного двухдневного нетворкинга и насыщенной деловой программы, благодаря которым участники смогут узнать, как диверсифицировать портфель своих проектов и спланировать первые шаги для выхода на новые рынки, познакомиться с первыми лицами крупных девелоперских компаний из разных стран, найти партнеров, лично посетить известные проекты от Pasha Real Estate Group и Sea Breeze на берегу Каспийского моря Эмина Агаларова, — рассказал основатель форума недвижимости «Движение» Илья Пискулин. — Конечно, это идеальный повод увидеть Баку — город, где проектировали архитекторы с мировым именем — Заха Хадид, Чапман Тейлор, Норман Фостер».

У девелоперов и инвесторов из России есть ряд веских причин внимательно присмотреться к сегменту недвижимости в Азербайджане. Во-первых, на фоне международных санкций для представителей российского бизнеса Азербайджан выступает как перспективный регион с мягким климатом и выгодными условиями для иностранных инвестиций. Во-вторых, из-за тяжелой ситуации на российском рынке недвижимости компании пересматривают свои стратегии развития, обращая внимание на новые регионы и страны. Также немаловажно, что Азербайджан — это дружественная страна, с которой у России долгая история взаимодействия — культурного, политического, экономического. Сейчас в республике работает более 1200 компаний с российским капиталом.

«Есть успешные примеры сотрудничества российских компаний в строительных и инвестиционных проектах в Азербайджане, — отметил главный исполнительный директор PASHA Real Estate Group Озгюр Гетер. — Совместные проекты оказывают положительное влияние на экономику, создавая рабочие места. Упор в таких проектах идет на обновление городской среды». По его мнению, устойчивый экономический рост Азербайджана, инвестиционная политика и удобное географическое положение — из Москвы, Дубая или Стамбула можно долететь за пару часов — делают страну настоящим магнитом для новых проектов в сфере недвижимости.

Стремительное развитие рынка недвижимости в Азербайджане отмечает и президент компании Agalarov Development и основатель Sea Breeze Resort Эмин Агаларов: «Ежегодный рост составляет 8%. Развитая инфраструктура и лояльные цены на недвижимость делают Азербайджан, Баку, привлекательными для инвесторов и создают благоприятный климат в этой сфере. В проекте Sea Breeze за последние несколько лет процент инвесторов из России вырос до 7%».

Мероприятие в Баку станет третьим международным саммитом «Движения». Напомним, первый прошел в 2023 году в Алматы, второй — минувшей весной в Дубае.

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