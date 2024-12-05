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Инвесторы в Башкирии получат льготы при строительстве спортивных объектов

В Башкирии принят закон о налоговых льготах компаниям, инвестирующим в развитие спортивной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Курултая республики. Документ подписал глава региона Радий Хабиров.

«Инвесторы, которые строят спортивные объекты по договорам муниципально-частного партнерства и концессионным соглашениям, на ближайшие три года освобождаются от уплаты налога на имущество организаций, — пояснил председатель республиканского парламента Константин Толкачев. По его мнению, налоговое стимулирование будет способствовать увеличению числа спортивных объектов. Выпадающие доходы из-за льготы оцениваются в 49 млн руб., при этом ввод в эксплуатацию новых спорткомплексов увеличит поступление налога на доходы физических лиц — по расчетам, дополнительно 54 млн руб.

Один из инициаторов проекта, депутат Курултая, советник главы республики по спорту Рустем Ахмадинуров отметил, что льгота по налогу на имущество организаций повысит результативность федерального проекта «Бизнес-спринт (я выбираю спорт)».

По данным министерства спорта Башкирии, по проекту «Бизнес-спринт» в строительство спортивных объектов в регионе уже инвестировано 3 млрд руб., в том числе около 1,4 млрд руб. из федерального бюджета и 1,5 млрд руб. от инвесторов. Эти средства направлены на строительство шести спортивных объектов в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске и Октябрьском.

Новые спортивные объекты в республике строятся в рамках федерального проекта, отметил Константин Толкачев, при этом региональные и муниципальные бюджеты финансируют менее 10 % расходов. По его мнению, налоговая льгота позволит активнее привлекать бизнес в спорт и создавать крупные спорткомплексы, «которые нереально построить за счет республиканского бюджета».

Отмечается, что в рамках соглашений инвестор должен содержать объект и бесплатно предоставлять площади для детских спортивных секций.

Майя Иванова

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