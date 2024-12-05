В Темрюкском районе на образование направили 817 млн рублей

На финансирование сферы образования в Темрюкском районе в 2024 году выделили 817 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава района Федор Бабенков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Средства направят на на модернизацию образовательной инфраструктуры и усиление социальной поддержки педагогов. Как отметил Федор Бабенков, это самый значительный объем инвестиций за последние три года, подчеркивающий социально ориентированную направленность местного бюджета.

Глава района также отметил, что подобные вложения отвечают растущим образовательным запросам региона и закладывают основу для его дальнейшего развития.

Нурий Бзасежев