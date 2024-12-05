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Спектакли Камерного театра отменили из-за плохой продажи билетов

В Ярославле были отменены два спектакля Камерного театра имени Юрия Ваксмана, который стал подразделением ТЮЗа. Об этом сообщается в соцсетях театра.

Спектакль "Детектор лжи"

Спектакль "Детектор лжи"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Спектакль "Детектор лжи"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«По техническим причинам отменяется показ спектаклей: "Детектор лжи" 3 декабря и "Семейный уик-энд" 4 декабря. Приносим наши извинения за предоставленные неудобства»,— сообщили 29 ноября в театре.

Как объяснили в ТЮЗе, отмена связана «с неудовлетворительной продажей билетов». Напомним, что новый сезон камерный театр открыл в ДК «Строитель». Побывавшая на спектакле бывшая пресс-секретарь театра Лариса Сахарова тогда отмечала, что зал не приспособлен для театральных постановок — зрителям неудобно из-за маленького расстояния между рядами.

В этом году спектакли камерного театра будут проходить на сцене ДК «Строитель» и в Доме актера. Так, 15 и 16 декабря в Доме актера состоится премьера «Братья Карамазовы». На первый день премьеры билеты купить уже нельзя.

Алла Чижова

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