Зимний книжный фестиваль «Смены», концерт «В гостях у Тоторо» и стендап Стаса Старовойтова

В первые зимние выходные в Казани пройдет ежегодный Зимний книжный фестиваль «Смены», который объединит большую книжную ярмарку и лекционную и экскурсионную программу. Также на предстоящей неделе казанцев ждут музыкальные программы для ценителей разных музыкальных жанров: от «Короля и Шута» в исполнении струнного оркестра и саундтреков фильма «В гостях у Тоторо» до концерта МакSим и трибьюта Pink Floyd. Со стендапом выступят популярные комики Стас Старовойтов и Вася Шакулин. А для ценителей искусства будут работать новая экспозиция видеоарта в архиве Фонда «Галеев-Прометей» и выставка «Свияжская обитель» о жизни остров-града. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

5 декабря в КРК «Пирамида» оркестр CAGMO представит новую музыкальную программу, посвященную по творчеству панк-рок группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора. Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад. Начало в 19:00, билеты стоят от 2500 руб. (6+)

5 декабря в 18:30 в Татарской филармонии имени Тукая пройдет музыкально-прозаический вечер по мотивам рассказа Василия Аксенова «Простак в мире джаза, или Баллада о тридцати бегемотах». В программе: знаменитый рассказ Василия Аксенова в обрамлении классики мирового джаза от Филармонического джаз-оркестра Республики Татарстан. Билеты от 600 руб. (12+)

6 декабря в Галерее современного искусства выступит оркестр театра Камала. Музыканты под руководством дирижера Данияра Соколова исполнят саундтреки к мультфильму «В гостях у Тоторо». Концерт станет частью выставки «Рейс в мечту» фотохудожника Саши Генциса. В экспозицию входят фотополотна с изображенными на них кабинами исторических самолетов. Организаторы связывают эту выставку с судьбой режиссера «В гостях у Тоторо» Хаяо Миядзаки, испытывавшего особые чувства к авиации и перенесшего их в свои работы. Начало в 18:30, вход — по билету на выставку за 500 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 6 декабря в Галерее современного искусства выступит оркестр театра Камала

Фото: Группа в ВК: Татарский театр имени Камала 6 декабря в Галерее современного искусства выступит оркестр театра Камала

Фото: Группа в ВК: Татарский театр имени Камала

6 декабря в КРК «Пирамида» состоится первый масштабный концерт участницы проекта «Голос. Дети» Саиды Мухаметзяновой под названием «Ярату». Зрителей ждет живое исполнение вместе с музыкальной инструментальной группой «Мирас» во главе с заслуженным артистом РТ Рустемом Рахматуллиным. Начало в 19:00, билеты от 1000 руб. (6+)

6 декабря популярная российская певица МакSим выступит во Дворце спорта, где исполнит как старые хиты, завоевавшие сердца миллионов слушателей, так и новые композиции. Начало концерта в 20:00, стоимость билетов — от 2500 руб. (12+)

7 декабря в 13:00 в Татарской филармонии имени Тукая выступит ансамбль песни и танца Республики Татарстан. В программе: фрагменты спектаклей и лучшие сцены известных мюзиклов. Билеты на представление стоят от 800 руб. (6+)

7 декабря в КРК «Пирамида» прозвучит музыка композитора Людовико Эйнауди. Оркестр CAGMO представит симфонические аранжировки композиций в исполнении фортепиано и струнного оркестра, а зрители смогут погрузиться в атмосферу кинокартин — таких, как «1+1», «Черный лебедь», «Это — Англия», «Земля Кочевников» и многих других. Начало программы в 19:00. Стоимость билетов — от 1400 руб. (18+)

10 декабря в Korston c большим клубным концертом выступит Элвин Грей. На концерте прозвучат все главные хиты исполнителя «Уфтанма», «Черноглазая», «Татарка» и новые композиции. Начало в 21:00, стоимость билетов — от 1500 руб. (18+)

11 декабря в 19:00 в КРК «Пирамида» пройдет трибьют-шоу группе Pink Floyd. Коллектив Floyd Universe воссоздаст на концерте образ и звучание легендарной группы, а сопровождать представление будет световое и лазерное шоу. Билеты от 1400 руб. (6+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 11 декабря в 19:00 в КРК «Пирамида» пройдет трибьют-шоу группе Pink Floyd

Фото: Группа в ВК: Floyd Universe - Pink Floyd Tribute Show 11 декабря в 19:00 в КРК «Пирамида» пройдет трибьют-шоу группе Pink Floyd

Фото: Группа в ВК: Floyd Universe - Pink Floyd Tribute Show

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Какие спектакли посмотреть

5 декабря в 18:30 в театре «Экият» можно будет посмотреть кукольный спектакль «Материнское поле». Спектакль поднимает вопросы о человеческом предназначении, горе, счастье, мужестве, судьбе и о любви к Родине. По сюжету вдова, потерявшая на войне мужа и троих сыновей, выходит к полю, чтобы поведать матери-земле свое горе. Стоимость билетов от 450 руб. (12+)

5 декабря в 19:00 на сцене театральной площадки MO покажут спектакль «Жизнь Н» про бродячего артиста-клоуна — эдакого льва Бонифация из мультика, которого все время окружают дети. Зрители включаются в действие, наполненное выдумками, веселыми аттракционами и играми. Билеты стоят от 500 руб. (6+)

6 декабря в 18:30 в ТЮЗе имени Кариева покажут спектакль «Руслан и Людмила». В привычном сюжете будет перевернуто все: похитят не невесту, а жениха; мужские персонажи вдруг станут женскими; а главным героем будет не Руслан, а именно Людмила. Спектакль будет соткан из многогранных женских образов с разными характерами и жизненным путем, но их объединяет одно предназначение — любовь. Билеты от 500 руб. (12+)

5 и 7 декабря в театре на Булаке можно будет посмотреть постановку «Кастинг». Спектакль объединяет несколько коротких историй по мотивам знаменитых короткометражных фильмов о мире актерской жизни, кастингов и кинопроб. Стоимость билетов — от 700 руб. (18+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 5 и 7 декабря в театре на Булаке можно будет посмотреть постановку «Кастинг»

Фото: Группа в ВК:«Молодежный театр на Булаке " 5 и 7 декабря в театре на Булаке можно будет посмотреть постановку «Кастинг»

Фото: Группа в ВК:«Молодежный театр на Булаке "

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Какие выставки посетить

В Свияжской художественной галерее открылась выставка фотографа и художника Рамиля Гали «Свияжская обитель». В экспозицию вошло 30 снимков. На них отображена жизнь острова-града в последнее десятилетие XX века. На фотографиях представлен малонаселенный Свияжск, превратившийся в оторванный от мира остров. Билеты от 100 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свияжской художественной галерее открылась выставка фотографа и художника Рамиля Гали «Свияжская обитель»

Фото: Группа в ВК: Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» В Свияжской художественной галерее открылась выставка фотографа и художника Рамиля Гали «Свияжская обитель»

Фото: Группа в ВК: Музей-заповедник «Остров-град Свияжск»

5 декабря в «Смена Галерее» откроется первая персональная выставка казанской художницы Тани Бронниковой «Между тем». Художница представит вышивку на бумаге, созданную в формате настенных картин, инсталляции-коллажи и видеоработы. В день открытия, 5 декабря в 19:00, пройдет экскурсия, где художница вместе с куратором Артуром Голяковым расскажут о проекте и том, как проходила подготовка к созданию выставки. Вход свободный.

Выставка «Другой взгляд на экран. Видеоарт в деятельности СКБ "Прометей"» начнет работу 5 декабря в архиве Фонда «Галеев-Прометей». Она посвящена экспериментам студенческого конструкторского бюро (СКБ) в медиаискусстве и представит восемь видеоинсталляций, созданных казанскими светохудожниками в девяностые годы. Экскурсии по выставке будут проходить по выходным в 15:00. Вход — по билету на выставку за 300 руб. (6+)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выставка «Другой взгляд на экран

Фото: Группа в ВК: Фонд «Галеев-Прометей» Выставка «Другой взгляд на экран

Фото: Группа в ВК: Фонд «Галеев-Прометей»

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Что смотреть в кино

В российском прокате можно посмотреть новую лирическую комедию «Квартета И» под названием «Один день в Стамбуле». Четверо друзей прилетают в Стамбул, чтобы провести выходные на яхте их приятеля — бизнесмена Вадима. Но сразу по прилете выясняется, что он умер. Помощник Вадима предлагает помянуть босса на уже забронированной яхте во время прогулки по Босфору. Проделав путь длиной в целый день, компания узнает, что смерть друга — не самое худшее, что случилось с ними за сегодня. (16+)

С 5 декабря кинотеатры «Киномакс» начнут показывать аниме «Ариэтти из страны лилипутов» 2010 года. Его режиссер — Хиромаса Енэбаяси, работавший в студии Ghibli над «Принцессой Мононоке», «Унесенными призраками» и «Ходячим замком». История маленьких существ, которые живут рядом с людьми, одалживая вещи по чуть-чуть. Их существование хранится в секрете, но юная Ариэтти нарушает запрет. Ее обнаруживает 14-летний Сё, и они становятся лучшими друзьями.

С 5 декабря в кинотеатре «Киномакс-IMAX» начнут показывать документальный фильм «Хаяо Миядзаки и птица» — история создания оскароносного анимационного фильма «Мальчик и птица», над которой выдающийся японский режиссер работал на протяжении семи лет. На этом пути Миядзаки сопровождает его продюсер и друг Тосио Судзуки. В жизни Мастера он сыграет ту же роль, что и птица в судьбе мальчика. (16+)

С 7 декабря в казанских кинотеатрах покажут анимационный фильм «Моана 2». События сиквела происходят спустя три года после выхода первой части. Моана повзрослела, и, следуя неожиданному зову своих предков, она должна отправиться в дальние моря Океании. В опасных водах ее ждут новые приключения. (12+)

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Чем заняться еще

6 декабря в 20:00 стендап-клубе «КЛУП» выступит Вася Шакулин— стендап-комик и финалист шоу «Comedy Баттл», а также участник проекта «Сметана ТВ». А на следующие день, 7 декабря в 19:00, комик проведет свое авторское шоу «Элементарно, Вася!», в котором комики примеряют на себя роли детективов и расследуют таинственные преступления. Стоимость билетов — от 850 руб. (18+)

7 и 8 декабря в Казани пройдет Зимний книжный фестиваль «Смены», который будет приурочен к одиннадцатому дню рождению одноименного Центра современной культуры. В программе фестиваля будут книжная ярмарка, выставки, лекции, экскурсии и детские мастер-классы. Его площадками станут Национальная библиотека Республики Татарстан, ЦСК «Смена», театральная площадка MO и Присутственные места Казанского Кремля. В этом году впервые в рамках мероприятия состоится детско-юношеский фестиваль «Новая смена». События фестиваля пройдут с 11:00 до 19:00. Вход на книжную ярмарку свободный, на некоторые мероприятия нужна платная или бесплатная регистрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 7 и 8 декабря в Казани пройдет Зимний книжный фестиваль «Смены»

Фото: Группа в ВК: Центр современной культуры «Смена» 7 и 8 декабря в Казани пройдет Зимний книжный фестиваль «Смены»

Фото: Группа в ВК: Центр современной культуры «Смена»

8 декабря в рамках Кубка России казанский волейбольный клуб «Зенит» проведет домашний матч. Соперниками команды станет «Локомотив» из Новосибирска. Начало матча в 17:00, он пройдет в Центре волейбола. Стоимость билетов от 220 руб.

10 декабря в Stand Up Kazan популярный комик и резидент проекта «Stand Up» на ТНТ Стас Старовойтов проведет сразу два концерта — в 18:30 и 21:00. В Казани он представит свой новый стендап-концерт «Чернорабочий». Билеты от 2500 руб. (18+)

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Гузель Ахметгалиева