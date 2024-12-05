В Краснодаре из-за взрыва газа повреждена пешеходная зона

В ночь на 5 декабря на пересечении улиц Садовой и Северной в Краснодаре произошел взрыв газа в коллекторе, в результате которого взлетели крышки двух люков. Ударной волной повреждена тротуарная плитка, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавший участок оградили для обеспечения безопасности пешеходов. В мэрии отметили, что инцидент не привел к отключению электроэнергии, воды или отопления. Об этом также свидетельствуют данные Единой дежурно-диспетчерской службы.

Для выяснения причин происшествия на место прибыли специалисты лаборатории «Краснодаргоргаз». К участку также прибыл заместитель главы Краснодара Максим Онищенко. Он пояснил, что произошедший хлопок, вероятно, связан с накоплением газа, а не с взрывным устройством.

Городские службы начали восстановительные работы и продолжают обследование поврежденной инфраструктуры.

Фил Златов