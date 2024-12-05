В Ростове построят концертный зал

В Ростове Ярославской области в 2025 году начнут строительство Центра культурного развития. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в ходе прямой линии 4 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Строительство займет около двух лет. Центр будет включать в себя зал на 300 человек, комнаты для артистов, вестибюль, кабинеты для занятия творчеством и другие. Общая площадь здания составит 1,2 тыс. кв.м. В Центре смогут заниматься хореографические коллективы.

Объект планируют построить в северной части города. Общий объем финансирования составит 231,5 млн руб. — это деньги из федерального, областного и местного бюджетов.

Алла Чижова