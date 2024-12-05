«Флэт» обжалует решение суда о прекращении использования озера в Башкирии

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд 26 декабря рассмотрит жалобу магнитогорского ООО «Флэт» на решение арбитражного суда Челябинской области, согласившегося с исковым заявлением минэкологии Башкирии и обязавшего компанию прекратить использование озера Сабакты в Абзелиловском районе. Также министерство добилось расторжения договора водопользования, действовавшего с 2016 года, и демонтировать металлическую конструкцию, исходящую от берега к озеру в виде курая.

Как сообщал «Ъ-Уфа», «Флэт» использовал акваторию озера в рекреационных целях по договору, действовавшего до середины 2036 года.

По мнению министерства природопользования и экологии, часть конструкции общей длиной 100 м вышла за пределы акватории, предоставленной в пользование компании, что является нарушением условий договора. Кроме того, размер оплаты, вносимой «Флэтом» за пользование озером, был несоразмерно малым по сравнению с занимаемой фирмой площадью. Суд первой инстанции согласился с доводами истца.

ООО «Флэт» зарегистрировано в 2014 году в Магнитогорске, занимается «прочей зрелищно-развлекательной» деятельностью. По данным Rusprofile, организация с уставным капиталом 11 тыс. руб. принадлежит Эльвире Сафиной. По итогам 2023 года финансовые показатели фирмы оказались нулевыми.

Идэль Гумеров