В Челябинской области естественная убыль населения выросла почти на треть

В январе-сентябре 2024 года в Челябинской области число умерших превысило число родившихся на 12,3 тыс. человек. Это почти на 3 тыс. или 31,6% больше естественной убыли за девять месяцев прошлого года. Такие данные представлены в докладе Челябинскстата «О социально-экономическом положении региона в январе-октябре 2024 года».

Всего за девять месяцев года в Челябинской области родилось 21,9 тыс. детей, что на 4% или 930 человек меньше по сравнению с январем-сентябрем 2023 года. Умерли за это время 34,3 тыс. южноуральцев. Это на 6,3% или 2 тыс. человек больше, чем годом ранее.

Сократилось количество браков и разводов — на 3,5% и 4,1% соответственно. Всего в январе-сентябре 17,4 тыс. пар зарегистрировали отношения, 12,1 тыс. — расторгли.

О том как на движение населения влияет миграция, Росстат перестал сообщать с августа этого года. По данным Челябинскстата за январь-июль, в регионе наблюдалось миграционное снижение на 445 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев в регион переехали 39,4 тыс. человек, покинули — 39,8 тыс.

Юлия Гарипова