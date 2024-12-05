Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Шадринска отдал мошенникам 9,2 млн рублей

В Шадринске возбуждено уголовное дело по факту мошеннического хищения 9,2 млн руб. у 76-летнего местного жителя. Он продал машину и перевел на «безопасный счет» свои сбережения, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Преступная схема началась со звонка шадринцу через приложение «WhatsApp». Звонящий представился сотрудником энергосбытовой компании и сообщил о необходимости замены электросчетчиков. Для подтверждения заявки горожанин передал содержание двух кодовых сообщений, что позволило мошенникам получить доступ к его персональным данным. Через несколько дней с местным жителем вновь связались и сообщили о якобы совершаемой попытке продажи его автомобиля. Злоумышленники предложили ему самостоятельно продать машину за 1,7 млн руб. и перевести деньги на безопасный счет. Когда шадринец сделал это, он рассказал мошенникам о хранившихся дома более 7,5 млн руб., после чего перевел все сбережения на счета преступников. Также потерпевший пытался оформить кредит на 2 млн руб., но ему отказали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...