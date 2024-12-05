Житель Шадринска отдал мошенникам 9,2 млн рублей

В Шадринске возбуждено уголовное дело по факту мошеннического хищения 9,2 млн руб. у 76-летнего местного жителя. Он продал машину и перевел на «безопасный счет» свои сбережения, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Преступная схема началась со звонка шадринцу через приложение «WhatsApp». Звонящий представился сотрудником энергосбытовой компании и сообщил о необходимости замены электросчетчиков. Для подтверждения заявки горожанин передал содержание двух кодовых сообщений, что позволило мошенникам получить доступ к его персональным данным. Через несколько дней с местным жителем вновь связались и сообщили о якобы совершаемой попытке продажи его автомобиля. Злоумышленники предложили ему самостоятельно продать машину за 1,7 млн руб. и перевести деньги на безопасный счет. Когда шадринец сделал это, он рассказал мошенникам о хранившихся дома более 7,5 млн руб., после чего перевел все сбережения на счета преступников. Также потерпевший пытался оформить кредит на 2 млн руб., но ему отказали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Виталина Ярховска