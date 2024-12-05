Прямая линия губернатора Челябинской области пройдет 11 декабря

В 12:00 11 декабря в прямом эфире губернатор Челябинской области Алексей Текслер ответит на вопросы местных жителей. Обращения принимаются с 5 по 11 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вопросы для губернатора можно оставить несколькими способами. Первый — на сайте спроситекслера.рф нажать на активный баннер «Отправить видеообращение», заполнить форму обратной связи и прикрепить видеофайл. Второй — на том же сайте перейти по баннеру «Задать вопрос». Автоматически откроется страница Госуслуг, где можно заполнить форму. Также вопросы принимаются по телефону горячей линии 8-800-500-74-50.

В прямой линии примут участие представители ведущих областных и муниципальных СМИ.

Виталина Ярховска