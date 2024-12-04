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Почти 90 улиц в Сочи могут остаться без света

В четверг, 5 декабря, без света могут остаться 87 улиц в Сочи. Временные изменения связаны с плановыми ремонтными работами. Неудобства могут продлиться с 7:00 до 19:00, сообщают Сочинские электросети в своем Telegram-канале.

Фото: Юрий Нестеров, Коммерсантъ

Фото: Юрий Нестеров, Коммерсантъ

До 19:00 электричества может не быть на улицах Форелевая, Краснофлотская, Народная, Урицкого, Полевая, Демократическая, Кирова, Насыпная, Нагуляна, Светогорская. Ограничения могут затронуть улицы Ярославская, Комарова, Пробковая, Сухумское шоссе, Каштановая, Макаренко, Транспортная, Водораздельная, Тимирязева.

В четверг с ограничениями подачи света могут столкнуться жители переулков Строительный, Дружбы, Декабристов, Магистральный, Курганный. Без электроэнергии могут остаться жители сел Сергей поле, Индюк, Дефановка.

Из-за ремонтных работ света может не быть в поселках Лоо, Шаумяновка, Горный воздух, Якорная Щель, Дагомыс, Каткова щель. Полный перечень возможных отключений можно найти в Telegram-канале электросетей Сочи.

Мария Удовик

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