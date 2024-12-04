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Кардиологу для животных готовы предложить в Сочи 150 тысяч рублей в месяц

В Сочи открыли вакансию ветеринара врача-кардиолога. Специалисту готовы платить от 120 тыс. до 150 тыс. руб. на руки. Кандидату предстоит проводить диагностические мероприятия для выявления кардиологических заболеваний у животных. Подборку самых необычных и высокооплачиваемых вакансий подготовили для «Ъ-Сочи» в сервисе по поиску работы и персонала HH.ru.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Сочи также открыли вакансию сетевого инженера с доходом до 350 тыс. руб. на руки. Кандидату предстоит заниматься проектированием, проверкой и администрированием сетевого оборудования. От соискателя требуется опыт работы с сетевыми протоколами и стаж работы в сфере телекоммуникаций не менее одного года. Работа предполагает командировки в Южно-Сахалинск.

Семейная стоматология ищет главного врача с заработной платой от 200 тыс. руб. до вычета налогов. В обязанности входит диагностика, составление комплексных планов лечения и координация пациентов на всех этапах. Требуется опыт работы главным врачом в стоматологии не менее трех лет.

Вакансия ведущего геодезиста предполагает доход от 220 тыс. до 240 тыс. руб. до вычета налогов. Основные задачи подразумевают организацию учета выявленных отклонений и контроль освидетельствования выполненных работ. Работодатель требует высшее профессиональное (геодезическое) образование, владение офисными программами и опыт работы не менее пяти лет.

В мотосалоне ищут директора, которому будут платить от 130 тыс. руб. на руки. Основные обязанности – выполнение планов по ключевым экономическим показателям, работа с 1С и контроль финансовой дисциплины. Требуется опыт работы в сфере авто- или мотопродаж.

Сотруднику депозитария предлагают доход от 100 тыс. руб. в месяц. В обязанности входит составление договоров аренды сейфовых ячеек, контроль доступа клиентов к ним, консультации по условиям аренды и ведение реестров договоров.

Кондитер-декоратор с доходом от 45 тыс. до 55 тыс. руб. в месяц будет заниматься декорированием и сборкой тортов, а также работать с шоколадом и другими десертами. А курьер по доставке пельменей может рассчитывать на заработную плату от 100 тыс. до 168 тыс. руб. на руки. Сотрудник будет заниматься доставкой небольших посылок и выполнением заказов через приложение.

Мария Удовик

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