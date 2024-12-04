Центризбирком пошел по миру

В аппарате Центризбиркома (ЦИК) РФ созданы два новых подразделения — Управление информации и общественных проектов и Управление международного сотрудничества. Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в среду. Новые структуры сформированы путем разделения прежнего Управления информации и международного сотрудничества.

Это делается в связи с возросшим объемом задач, которые приходится решать комиссии, пояснила председатель ЦИКа Элла Памфилова. Она рассказала, что прошедшие в марте выборы президента, на которых побывали 1115 международных наблюдателей из 120 стран мира, заложили серьезный долгосрочный интерес к нашим выборам и привели к резкому повышению интенсивности зарубежных контактов. Количество приглашений от зарубежных коллег принять участие в наблюдении за выборами в их странах увеличилось почти в три раза: если в 2021 году члены ЦИКа участвовали в девяти программах наблюдения, то в 2024-м их было уже 22, притом что не на все приглашения удалось ответить. «У нас даже проблема возникла — не всегда членов ЦИК хватает!» — пожаловалась госпожа Памфилова. Среди стран, которые впервые направили нам подобные приглашения, она назвала Гвинею-Бисау, Мальдивы, Намибию, Пакистан, Сальвадор и Тунис. «Мир огромный: Азия, Африка, Латинская Америка — и со всех континентов люди к нам потянулись»,— заключила председатель ЦИКа.

Управление информации и общественных проектов, помимо прочего, займется взаимодействием с молодежью, тем более что в этом направлении ЦИК планирует несколько новых проектов. «Мы заинтересованы в том, чтобы молодые люди во всех качествах вовлекались в электоральные процессы: как участники избирательных процессов, в качестве наблюдателей, волонтеров, членов молодежных избирательных комиссий — это одно большое направление»,— подчеркнула Элла Памфилова. Также это управление будет координировать взаимодействие с экспертным сообществом и политическими партиями. На штатную численность аппарата ЦИКа, как следует из постановления, реорганизация не повлияет: в нем будут по-прежнему числиться 292 сотрудника.

Анастасия Корня