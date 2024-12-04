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В Туапсинском районе задержан уроженец Донецкой области по подозрению в убийстве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц) после инцидента, произошедшего в селе Шепси Туапсинского района. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительным данным, 47-летний уроженец Донецкой области находился в гостях у знакомых, когда между ними произошел конфликт. Во время ссоры, сопровождавшейся распитием спиртных напитков, подозреваемый ударил 50-летнего хозяина дома ножом в шею, а затем ранил 45-летнюю женщину в грудь и шею. После этого он скрылся.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Знакомую обвиняемого доставили в больницу, где ей оказали медпомощь.

Подозреваемый задержан. Расследование дела находится под контролем межрайонной прокуратуры.

Фил Златов

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