«Азимут» прокомментировал восьмичасовую задержку рейса Сочи — Тель-Авив
Рейс «Азимут» из Сочи в Тель-Авив отправился с задержкой почти в восемь часов. Резервный борт вылетел из аэропорта олимпийской столицы в 16:54. Пресс-служба авиакомпании объяснила причины задержки.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам представителей «Азимут», самолет задержался из-за технической неисправности. В пресс-службе подчеркнули, что пассажирам в соответствии с федеральными авиационными правилами были предоставлены напитки и питание.
По факту задержки транспортная прокуратура начала проверку.