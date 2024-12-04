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«Азимут» прокомментировал восьмичасовую задержку рейса Сочи — Тель-Авив

Рейс «Азимут» из Сочи в Тель-Авив отправился с задержкой почти в восемь часов. Резервный борт вылетел из аэропорта олимпийской столицы в 16:54. Пресс-служба авиакомпании объяснила причины задержки.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам представителей «Азимут», самолет задержался из-за технической неисправности. В пресс-службе подчеркнули, что пассажирам в соответствии с федеральными авиационными правилами были предоставлены напитки и питание.

По факту задержки транспортная прокуратура начала проверку.

Фил Златов

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