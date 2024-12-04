На улице Московской в Краснодаре продолжают устранять провал грунта

Специалисты «Краснодар Водоканала» продолжают ликвидировать провал на улице Московской. На месте работают десять единиц техники и 18 специалистов компании в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Как отметил директор по производству «Краснодар Водоканала» Станислав Гераськов, для исключения поврежденного участка коллектора из эксплуатации установлена пневмозаглушка, а также завезены шпунты для укрепления стенок котлована и обеспечения безопасности работ.

Из-за перекрытия трамвайного движения на ул. Московской был организован временный автобусный маршрут №0 (КубГТУ — Петра Метальникова). На маршруте работают четыре автобуса большой вместимости с интервалом 15 минут. С 5 декабря для улучшения транспортного сообщения добавят еще два дополнительных автобуса.

Фил Златов