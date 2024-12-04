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В ДГТУ организовали мемориал скончавшейся сотруднице

Сотрудники Донского государственного технического университета организовали стихийный мемориал скончавшейся вечером 3 декабря Ларисе Литвиченко. Об этом «Ъ-Ростову» сообщили в пресс-службе ДГТУ.

Фото: пресс-службы ДГТУ

Фото: пресс-службы ДГТУ

Ларисе Литвиченко было всего 43 года. Она работала в университете с 2008 года и являлась специалистом по учебно-методической работе. Коллеги отмечают грамотность, внимательность и отзывчивость скончавшейся, в также выражают соболезнования ее родным и близким.

«Наша коллега — молодая, активная и преданная работе женщина. Очень хороший человек»,— прокомментировали в пресс-службе ДГТУ.

Как сообщал «Ъ-Ростов» ранее, Лариса Литвиченко скончалась вечером во вторник, 3 декабря. Она почувствовала недомогание, прибывшие на место медики не смогли ее спасти.

Ева Китаева

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