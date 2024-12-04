Дети участников СВО на Кубани получат новогодние подарки

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что все дети участников специальной военной операции (СВО) получат подарки к Новому году. Такое заявление глава Кубани сделал в ходе прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Поводом для обсуждения стало обращение Максима Бойко, чей сын погиб на СВО. В своем заявлении житель Кубани попросил не забыть про его внука Матвея, трехлетнего мальчика, увлекающегося рисованием.

Вениамин Кондратьев заверил, что средства на подарки для детей участников СВО предусмотрены в бюджете. Он отметил, что помощь будет оказана каждому ребенку.

Глава Кубани также поручил вице-губернатору Анне Миньковой, курирующей социальную сферу, взять на контроль организацию поздравлений и обеспечение всех необходимых условий для семей участников СВО, включая лечение и реабилитацию бойцов.

Фил Златов