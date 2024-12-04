Преимущество не обосновали

УФАС по Башкирии признало нарушением закона «О защите конкуренции» бездействие администрации Иглинского района, которая в октябре 2021 года передала в аренду ООО «Башкиртеплоэнерго» объекты теплоснабжения, а МУП «Водоканал» — объекты водоснабжения и водоотведения без проведения торгов. По мнению антимонопольного ведомства, это дает компаниям необоснованное преимущество в предпринимательской деятельности. Юристы считают, что у администрации мало шансов оспорить решение УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Управление ФАС по Башкирии признало бездействие администрации Иглинского района нарушением закона «О защите конкуренции», следует из решения ведомства. С жалобой в УФАС обратилась прокуратура Иглинского района. Управление установило, что администрация в октябре 2021 года незаконно, без проведения торгов передала в аренду «Башкиртеплоэнерго» объекты теплоснабжения в селе Урман, введенные в эксплуатацию в 2014 году, а «Водоканалу» — объекты водоснабжения в селах Урман и Кудеевский. По мнению УФАС, это дает преимущество арендаторам.

В сентябре 2022 года УФАС выдало администрации предупреждение с предложением в течение 60 дней уведомить «Башкиртеплоэнерго» и «Водоканал» о ничтожности договоров. Позднее по просьбе администрации срок исполнения предписания продлевался дважды — до 31 декабря. В итоге предупреждение было проигнорировано администрацией, что стало поводом для возбуждения антимонопольного дела.

Администрация района объяснила свою позицию тем, что планирует передать объекты теплоснабжения на обслуживание по концессионному соглашению, уже подготовлена финансовая модель концессии.

В рамках рассмотрения дела комиссия УФАС выяснила, что спорные договоры по-прежнему действуют. То есть нарушение со стороны администрации «продолжается в течение длительного периода времени», отмечается в решении.

В настоящее время администрация Иглинского района проводит «все необходимые мероприятия для проведения конкурсных процедур на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения», сообщила «Ъ-Уфа» глава администрации района Гюзель Насырова. «В августе 2024 года объекты водоснабжения и водоотведения переданы на праве хозяйственного ведения МУП «Водоканал» в соответствии с нормами действующего законодательства»,— отметила она. Вопрос находится на контроле администрации района, заверила глава.

Судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев считает шансы администрации успешно обжаловать решение антимонопольного органа достаточно низкими. «Так, УФАС убедительно доказан факт нарушения законодательства при передаче имущества, напомню, что администрация передала объекты теплоснабжения и водоснабжения в аренду на основании ряда норм закона «О защите конкуренции», хотя должна была руководствоваться специальными нормами — законами «О теплоснабжении» и «О водоснабжении и водоотведении», где прямо указывается, что объекты со сроком эксплуатации более пяти лет могут передаваться только по концессионному соглашению. Кроме того, антимонопольный орган правильно квалифицировал бездействие администрации как нарушение закона «О защите конкуренции», а длительное непринятие мер по прекращению неправомерного пользования имуществом создало необоснованные преимущества конкретным хозяйствующим субъектам».

Вместе с тем эксперт отмечает, что администрация вряд ли упустит шанс обжаловать решение, «для такой попытки важно будет доказать в суде, что передача имущества была обусловлена объективной необходимостью обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг населению». Но для этого она должна «представить доказательства активных действий по подготовке концессионного соглашения, а также обосновать отсутствие реального ограничения конкуренции и ущемления интересов иных хозяйствующих субъектов».

«Однако даже при представлении таких доказательств перспективы обжалования представляются сомнительными, поскольку факт нарушения конкретных норм законодательства является очевидным и документально подтвержденным. Более разумным представляется сосредоточить усилия на скорейшем устранении нарушений путем надлежащего оформления необходимых соглашений»,— резюмирует Александр Терентьев.

Майя Иванова