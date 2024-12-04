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МВД Кубани предупредило о новой мошеннической схеме с Telegram Premium

МВД Кубани сообщает о новых случаях мошенничества, связанных с подпиской Telegram Premium. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как уточняют правоохранители, злоумышленники отправляют пользователям сообщение с предложением активировать «подарок» в виде бесплатной подписки. После перехода по ссылке и ввода кода для активации доступ к аккаунту жертвы передается аферистам.

Мошенники используют захваченные профили для рассылки аналогичных сообщений другим контактам и получения доступа к личным данным. МВД рекомендует быть бдительными и обеспечивать защиту аккаунта через настройки конфиденциальности в Telegram.

Нурий Бзасежев

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