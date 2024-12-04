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На Кубани усилят контроль за региональными операторами по вывозу отходов

В ходе прямой линии губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева жители Ейска выразили недовольство качеством уборки и вывоза твердых коммунальных отходов, подчеркнув, что в курортный сезон ситуация усугубилась. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Кондратьев отметил, что ежегодно регион принимает почти 20 млн отдыхающих, что увеличивает объем мусора более чем до 3 млн тонн. По его словам, сегодня возникла острая необходимость создания системного подхода к обращению с отходами.

«В крае работают пять региональных операторов. И то, что происходит в Ейске, требует самого пристального внимания. За что люди платят деньги, а оператор их берет?» — заявил глава Кубани.

Вице-губернатор Евгений Пергун подчеркнул, что в Ейске оператор «ЭкоЮг» уже направил дополнительную технику для уборки, а также инициировал замену временного подрядчика. Также было решено ликвидировать несанкционированные свалки, с которыми не справлялись действующие подрядчики. Про прогнозу властей, в первом квартале 2025 года будет определен новый постоянный оператор.

В рамках долгосрочной программы региона реализуется «дорожная карта» по созданию комплексной системы переработки ТКО. В 2024 году в Сочи запустили новый сортировочный комплекс «Водораздельный», а в Крымском районе ведется проектирование объекта для обработки отходов из пяти муниципалитетов. Завершить строительство планируют в 2026 году.

Губернатор Кубани также напомнил, что за последние 15 лет число несанкционированных свалок в крае снизилось с 430 до 142. В регионе функционируют 12 крупных объектов сортировки и переработки отходов. Также при поддержке заместителя председателя правительства России Дмитрия Патрушева определены десять перспективных проектов в этой сфере: восемь комплексов по переработке ТКО и два по сортировке.

Нурий Бзасежев

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