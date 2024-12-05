В Челябинске будут судить 14 подозреваемых в 40 наркопреступлениях

Центральный районный суд Челябинск рассмотрит уголовное дело 14 человек, подозреваемых в совершении 40 наркопреступлений. Следователи арестовали автомобиль одного из фигурантов и денежные средства на сумму 10 млн руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиция отмечает, что подозреваемые совершали наркопреступления на территориях Челябинской, Свердловской, Тульской, Ленинградской, Тверской, Воронежской областей, а также Ставропольского и Краснодарского края. У фигурантов изъято более 7 кг героина, 5 кг метадона, а также опий и гашиш.