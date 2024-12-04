ЧЭМК и «ЦПИ — Ариант» заключили мировое соглашение по долгу в 5 млн рублей

Арбитражный суд Челябинской области утвердил мировое соглашение между АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) и ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» («ЦПИ — Ариант»). Истец в лице ЧЭМК хотел взыскать с компании более 5,3 млн руб., но в ходе рассмотрения дела отказался от части требований. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Иск к «ЦПИ — Ариант» ЧЭМК подал 5 сентября 2024 года. Заявитель требовал взыскать с ответчика долг по договору в размере 2,7 млн руб. и проценты за пользование чужими деньгами в 2,6 млн руб. «ЦПИ — Ариант» обязался выплатить задолженность суммой 4 млн руб. не позднее 30 октября 2024 года. В результате ответчик выполнил свое обязательство, после чего участники дела заключили мировое соглашение, и ЧЭМК отказался от требования о взыскании оставшихся 1,3 млн руб. долга.