Прокуратура Кайбицкого района через суд взыскала с Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана более 1 млн рублей для семьи, участвующей в федеральной программе по строительству жилья в сельской местности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане суд обязал Минсельхозпрод выплатить 1 млн рублей

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ В Татарстане суд обязал Минсельхозпрод выплатить 1 млн рублей

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2018 году комиссия признала семью нуждающейся в улучшении жилищных условий и выдала свидетельство на социальную выплату для строительства дома в Кайбицком районе. Однако часть средств, превышающая 1 млн рублей, так и не была выплачена.

После обращения семьи прокуратура провела проверку и направила иск в суд с требованием взыскать недополученную сумму. Суд удовлетворил исковые требования.

Прокуратура Кайбицкого района возьмет на контроль процесс восстановления прав семьи после вступления решения суда в законную силу.

Анар Зейналов