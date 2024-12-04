В столице Башкирии креативные сообщества города совместно с ВЭБ.РФ и СИБУР запустили социокультурный проект «Развязка. Нам по пути»

Премьера масштабного социокультурного проекта «Развязка. Нам по пути» состоялась 2 декабря в Уфе. Он был создан креативной командой столицы и его жителями по инициативе государственной корпорации развития ВЭБ.РФ и компании СИБУР при участии администрации города. Проект приурочен к открытию одного из крупнейших инфраструктурных объектов республики — «Восточного выезда». Новый выезд из Уфы на автомобильную дорогу федерального значения М-5 «Урал» открылся в марте 2024 года.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

Целью проекта было показать и рассказать, как крупные инфраструктурные и бизнес-проекты влияют на качество жизни, культурную повестку и развитие Уфы, как жители совместно могут улучшать город. В официальном открытии участвовали представители администрации Уфы, госкорпорации ВЭБ.РФ, компании СИБУР, креативная команда города и жители.

«Совместный проект бизнеса и горожан позволяет лучше познакомиться с Уфой с иной стороны, мы очень благодарны ВЭБ.РФ и компании СИБУР за эту работу. Уфа получила в этом году гран-при в области событийного туризма, и проект "Развязка. Нам по пути" — еще один важный вклад в эту работу. Уфа, действительно, заслуживает такого внимания, спасибо всем, кто работает в этом направлении», — сказала министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Зухра Гордиенко, комментируя результаты проекта.

«Я очень рада, что в Уфе появилась команда очень инициативных горожан, которые не остаются в стороне и помогают улучшать наш любимый город. Уфа с каждым годом преображается, и эта работа, конечно, продолжится», — прокомментировала заместитель главы администрации Уфы Гуллярия Ялчикаева.

Проект «Развязка. Нам по пути» состоит из нескольких частей:

Аудиогид по трем уникальным маршрутам с оригинальным взглядом на город и его текущие инфраструктурные изменения, который стал результатом городской исследовательской лаборатории «Нам по пути» для горожан. Документальный фильм «Дорога из дома», где главные герои — жители города, для которых «Восточный выезд» стал частью повседневной жизни. Тематический музыкальный сборник с композициями уфимских музыкантов, созданными на основе звуков Уфы, которые собрали горожане, — результат подпроекта «Со звуком». Выставка «Из пещеры» — размышление команды ZAMAN MUSEUM и локальных художников об осознанном потреблении и пути, который человечество прошло в процессе эволюции и обретения знаний, осознанного отношения к культуре потребления, важности переработки отходов и их вовлечения в производство новых вещей. Арт-объект, составленный как коллаж из рисунков маленьких участников — «уфят», их цитат о любви к родному городу и QR-кодов, считав которые, туристы и горожане могут сразу выстроить маршрут прогулки и отправиться по любому из предлагаемых проектом аудиогидов.

Фото: АО «ПОЛИЭФ»

«Способов выразить любовь к родному городу очень много, и мы нашли самый креативный из них — создавать творческие проекты совместно с горожанами и бизнесом. Все началось с одной простой мысли, которая привела к целому множеству идей, и их итогом стали проекты, с которыми может взаимодействовать любой желающий», — сказала на церемонии открытия куратор проекта «Развязка. Нам по пути» в Уфе Алия Ахмадуллина.

«"Восточный выезд" в Уфе стал не просто крупнейшим инфраструктурным проектом ВЭБ.РФ в Башкирии, эта новая транспортная артерия позволила нам с компанией СИБУР объединиться и вместе с городскими сообществами и жителями запустить социокультурный проект "Развязка. Нам по пути". Уже на старте проекта в его создании участвовали более 60 представителей креативных индустрий города, сейчас эта цифра уже измеряется в сотнях. Это яркий пример, как крупные инфраструктурные и бизнес-проекты компаний влияют на качество жизни горожан, как сами жители через них могут создавать творческие продукты, развивающие город», — подчеркнул Олег Ракитов.

«Несмотря на то, что мы, в привычном понимании, про нефтехимию, в более глобальном смысле наша компания — про людей: наших сотрудников и жителей городов присутствия. Мы вкладываемся в экологию, развитие территории, образование, культуру. Для нас важно, что социокультурные проекты, как наш, позволяют жителям быть не просто зрителями, а полноценной его частью. Это проект, в который каждый может внести свой вклад: жители города участвовали в исследовательских лабораториях, рассказывали свои истории, связанные с городом, принимали участие в съемках документального фильма, а рисунки детей будут нанесены на арт-объект. Это история про город, связанная с городом и созданная его горожанами. Мы с ВЭБ.РФ гордимся тем, каким он получился, и искренне надеемся, что он будет развиваться дальше и найдет отклик как у жителей, так и гостей столицы», — отметила на церемонии открытия менеджер связи с государственными органами СИБУР Варвара Мелекесцева.

Команда проекта на официальной премьере презентовала основные блоки проекта, среди них — тематические аудиогиды: аудиогид «Уфимское ожерелье: нам по пути», исследующий район «Восточного выезда», и аудиогид «Бурлючий взгляд: по следам художника», исследующий историю пути творчества художника-футуриста Давида Бурлюка. Аудиогиды созданы в рамках городской исследовательской лаборатории «Нам по пути».

«Это про то, что уфимцам небезразлично, как развивается город и какие изменения в нем происходят. Участников лаборатории нам удалось заново влюбить в Уфу, многие отмечали, что теперь, после наших исследовательских прогулок, по-новому смотрят на привычные городские места», — отметил куратор исследовательской лаборатории «Нам по пути», эксперт региональной группы по развитию креативных индустрий в Республики Башкортостан и председатель Фонда «Живая Уфа» Артур Рахметов.

«Этот проект дал горожанам новый навык — создавать креативные продукты из городских историй. Кроме того, в рамках «Развязки» сформировались новые коллаборации, которые в перспективе могут уже самостоятельно создавать новые городские проекты, — подчеркнула модератор исследовательской лаборатории «Нам по пути», соавтор проекта «Уфимское ожерелье» и продюсер агентства креативного развития территорий «Городские герои» Адель Ахмадуллина.

Также в рамках мероприятия был представлен трейлер документального фильма уфимского телеведущего Сергея Бархатова «Дорога из дома», посвященного городу и его жителям и снятого через призму нового пути — «Восточного выезда». Релиз фильма планируется на местном телеканале.

В декабре 2024 года также ожидается выход еще одного аудиогида — «Город на горе: взгляд с высоты», а также музыкального сборника «Со звуком». Аудиогиды и музыкальный сборник будут доступны к прослушиванию на музыкальных онлайн-площадках. Арт-объект, посвященный Уфе, будет установлен в городе в начале 2025 года.

Материал предоставлен АО «ПОЛИЭФ»