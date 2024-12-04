Эксперт назвал факторы популярности Сочи на рынке недвижимости России

Рынок недвижимости Сочи показывает стабильную динамику по стоимости и числу сделок в первую очередь за счет сохраняющегося спроса покупателей на отели и инвест-отели. Таким мнением генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Артем Бортневский поделился на встрече Московского Бизнес Клуба «Девелопмент 3.0».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Неометрии» Фото: пресс-служба «Неометрии»

«Сочи вошел в десятку самых дорогих городов мира. Сегодня московский бизнес-класс — это сочинский комфорт, а недвижимость премиум-класса курорта сопоставима со столичной по цене»,— сказал Артем Бортневский.

За 10 месяцев 2024 года средневзвешенная стоимость квадратного метра недвижимости в Сочи класса бизнес и премиум составила 857 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 21%. В элитном сегменте цена составила 2,2 млн рублей, увеличившись на 52%. При этом, по мнению эксперта, недвижимость Сочи показывает более высокую доходность, чем в московская.

Рынок недвижимости в Сочи демонстрирует стабильность, несмотря на сокращение числа сделок в ряде других городов России. Это в том числе происходит за счет сохраняющегося спроса на отели и инвест-отели, поскольку на данный сегмент практически не влияют изменения программ ипотеки с господдержкой. Так, за девять месяцев 2024 года совершено 1,6 тыс. сделок по покупке недвижимости в отелях и инвест-отелях Сочи, тогда как за весь 2023 год таких сделок было 2,1 тыс.

Именно поэтому, как отметил эксперт, «Неометрия» реализует проекты здесь, а также в других городах побережья. Это жилые комплексы и инвест-отели с широким набором передовых сервисов, использованием современных технологий, которые отвечают самым высоким требованиям покупателей курортной недвижимости. В их числе ключевые проекты в Сочи — ЖК «Флора», ЖК «Лестория», ГК «Нескучный сад».

Ранее аналитики NF Group пришли к выводу, что элитное жилье в Сочи дороже, чем в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае. Девелоперы объясняют это высоким спросом и качеством недвижимости. «Неометрия» сообщала, что за все 123 года развития курорта здесь ввели в эксплуатацию 67,5 тыс. номеров. За это время в Дубае — порядка 4 тыс. вилл и 27 тыс. апартаментов. Около 30% от введенных в эксплуатацию номеров в Сочи включены в категорию 4 и 5 звезд.

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