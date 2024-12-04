В Чувашии суд приговорил бывшего главного специалиста-инженера Республиканской службы единого заказчика к восьми годам лишения свободы за получение крупной взятки. Об этом сообщает пресс-служба СКР по Чувашской Республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии экс-чиновник получил 8 лет за взятку в 760 тысяч рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ В Чувашии экс-чиновник получил 8 лет за взятку в 760 тысяч рублей

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как установило следствие, с июня 2023 года по март 2024 года осуждённый получил 760 тыс. рублей от руководителей подрядных организаций. Взятка была дана за отсутствие строительного контроля при капитальном ремонте многоквартирных домов в Чебоксарах, Канаше, Шумерле и ряде районов республики. Инженер не выезжал на объекты и не проверял качество выполненных работ.

Вину осуждённого доказали показания свидетелей, изъятая документация и другие материалы дела.

Суд приговорил фигуранта к восьми годам в исправительной колонии строгого режима с конфискацией незаконно полученных средств в размере 760 тыс. рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.

Анар Зейналов