«Россети Тюмень» реконструируют подстанцию «Алебашево» для подключения кампуса

«Россети Тюмень» реконструируют подстанцию 110 кВ «Алебашево» и проложат 6,5 км кабельных линий электропередачи, чтобы подключить к электроэнергии межуниверситетский кампус, который построят в Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как рассказали в пресс-службе «Россети Тюмень», питающий центр оснастят новыми силовыми трансформаторами, что позволит увеличить его мощность в 1,5 раза – до 126 МВА. Кроме того, будет смонтировано распределительное устройство 10 кВ.

Напомним, кампус в Тюмени планируют построить к концу 2028 года. Согласно планам, к строительству приступят к 2025 году. На территории хотят создать 10 объектов, общая площадь которых составит 167 тыс. кв. м. Кампус будет включать учебно-лабораторный корпус, технопарк, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр, спортивный комплекс, гостиницу и четыре общежития для 5 тыс. студентов.