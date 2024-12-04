У жителя Ростовской области изъяли контрафакт алкоголя и табака на 1 млн рублей

У 50-ленего жителя станицы Егорлыкской Ростовской области полицейские изъяли 2 тыс. бутылок немаркированной водки, коньяка и виски объемом 920 л и 6,5 тыс. пачек безакцизных сигарет. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД, стоимость нелегальной продукции оценили в 1 млн руб.

Как выяснили следователи, фигурант приобрел запрещенный товар у третьих лиц и развез его по двум торговым точкам, принадлежащим его близкому родственнику, а затем стал продавать. Часть контрафактного спиртного и табака подозреваемый оставил по месту жительства.

Задержанный признал свою вину в нарушении ст. 171.1 УК РФ («Приобретение, хранение и сбыт немаркированной алкогольной и табачной продукции в особо крупном размере»). Ему грозит до 6 лет заключения, сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Дмитрий Ковалевский