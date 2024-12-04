«Вячеслав Федорищев всерьез решил навести порядок хотя бы в своем регионе»

Российские спортсмены могут получить дополнительную юридическую помощь. Это коснется тех атлетов, которые столкнутся с любой несправедливостью в нашей стране или за границей, заявил глава Самарской области Вячеслав Федорищев. По словам губернатора, юридическая поддержка спортсменов станет доступна с 1 января будущего года в рамках движения «Чистый спорт». Поможет ли это и в чем? Разбирался спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В последние несколько дней заявления главы Самарской области СМИ обсуждают регулярно. Еще бы — победить коррупцию в российском футболе пока еще не удавалось никому, а Вячеслав Федорищев, похоже, всерьез решил навести порядок хотя бы в своем регионе и лишить возможности некие структуры осваивать государственный бюджет.

На этом фоне разговоры о юридической поддержке спортсменов как-то отошли на второй план. Хотя то, что в этой связи предлагает чиновник, точно будет востребовано: «Юридическое сопровождение спортсменов, попавших в сложную ситуацию, исходя из несправедливости, от любой — хоть в судейском поле, хоть в допинговом или квазидопинговом процессе и так далее». Сколько в последние годы было в нашем спорте историй, когда помощь спортивных юристов остро требовалась российским атлетам, причем порой очень срочно. Только вот без нюансов, на которые нужно обратить внимание, не обойдется.

Во-первых, Федорищев сразу сказал, что денег из бюджета движение не получит: «Общественное движение "Чистый спорт" — это, по сути своей, два слова, за которыми нет политики, а за движением нет финансирования». А если так, то вопрос о том, за чей счет атлеты будет получать поддержку, остается открытым. Ведь квалифицированные спортивные юристы — удовольствие, мягко говоря, недешевое, особенно на международном уровне. Во-вторых, даже если кто-то из местных специалистов будет работать бесплатно, то любое движение в том же международном Спортивном арбитражном суде и похожих структурах без внушительных сумм точно не обойдется, причем в валюте, которая в последнее время упрямо не хочет дешеветь.

Но финансовая проблема не единственная. Дело в том, что желание помочь спортсменам может привести к неожиданным последствиям, рассказал “Ъ FM” спортивный юрист Артем Пацев: «Самое главное — это результат. И порой именно из-за ошибок юристов, причем неочевидных, и получается отрицательный результат. Мы видели это неоднократно на широко известных публике примерах. Взять то же дело Камилы Валиевой — было потрачено огромное количество денег, а результат был совершенно отрицательный. Даже хуже, чем если бы никакой вообще поддержки девочке не оказывалось».

К тому же громкая футбольная история наверняка будет во главе угла. Все-таки до сегодняшнего дня такой откровенной войны околофутбольным структурам, которые сидят на потоках государственных денег, еще никто не объявлял. Разобраться с агентами желание было, но все начинания завершались неудачно, так же как и попытки навести порядок в футбольном судействе. Хотя вполне возможно, что Самару поддержат другие регионы, считает футбольный менеджер Юрию Белоус: «Он начал разбираться в этом деле, и он такой не один. Сейчас многие губернаторы ушли, приходят новые люди, не знакомые с этой историей. В частности, в Ростове пришел новый губернатор, так что, я думаю, можно ожидать и там если не каких-то громких вбросов, то по крайней мере тихих разборок внутри клуба».

Если «Чистый спорт» действительно встанет в авангарде очищения российского футбола от финансовых прилипал, да еще и спортсменам помогать будет, честь и хвала этому начинанию. Но пока кроме красивых слов, коих мы слышали немало, ничего нет, так что прежде чем рассыпаться в комплиментах, давайте намного подождем.

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