Назначен врио начальника Госжилинспекции Челябинской области

Временно исполняющим обязанности начальника главного управления Госжилинспекции Челябинской области назначена Юлия Турарова. Она также продолжит занимать должность заместителя руководителя ГЖИ. Соответствующее постановление губернатора Алексея Текслера опубликовано на портале правовой информации 3 декабря.

Юлия Турарова работает в Госжилинспекции Челябинской области с 2015 года. Сначала она занимала руководящие должности в отделе правового обеспечения, после чего в июне 2022-го была назначена на пост заместителя начальника ГЖИ. Юлия Турарова также имеет опыт работы в управлении ЖКХ администрации Челябинска.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий руководитель управления Госжилинспекции Челябинской области Рашида Ковалева была уволена 2 декабря после критики губернатора Алексея Текслера. 29 ноября во время совещания по проблемам жилищно-коммунального хозяйства он заявил о необходимости сменить руководство региональной ГЖИ. Такое решение было принято после приезда в область генерального прокурора России Игоря Краснова, который в ходе личного приема граждан назвал проблемы ЖКХ в Челябинской области «безмерными».