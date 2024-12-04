В Чувашии на реконструкцию дома-музея Николая Лобачевского выделили более 40 млн рублей

В Чувашской Республике открыли обновленный дом-музей российского математика Николая Лобачевского. Глава республики Олег Николаев отметил, что на реставрацию и реконструкцию ушло более 40 млн руб. из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В музее-усадьбе XIX века была воссоздана атмосфера быта времен Лобачевского, а также создан центр для занятий математикой с интерактивными зонами и современным оборудованием. В математическом зале будут проходить уроки занимательной математики.

Дом-музей Н.И. Лобачевского был открыт в 1994 году. Здание является объектом культурного наследия федерального значения. Коллекция музея насчитывает 2817 единиц хранения, включая предметы быта, документы и печатную продукцию.

Влас Северин