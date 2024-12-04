На СВО погиб военный комиссар по Ялуторовску Родион Хабаров

В зоне проведения специальной операции (СВО) утром 3 декабря при выполнении боевого задания погиб военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Родион Хабаров, сообщил на своей странице «Вконтакте» мэр Ялуторовска Вячеслав Смелик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница «Вконтакте» мэра Ялуторовска Вячеслава Смелика Фото: страница «Вконтакте» мэра Ялуторовска Вячеслава Смелика

«Родион Викторович не афишировал свое решение, ушел без проводов и речей. Он настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах», — написал Вячеслав Смелик.

Родион Хабаров окончил гидроакустический факультет Тихоокеанского высшего военного училища им. Макарова. Затем в течение 20 лет служил в штабе Восточного военного округ , после чего был назначен военным комиссаром.

Мария Шараева