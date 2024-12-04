Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На СВО погиб военный комиссар по Ялуторовску Родион Хабаров

В зоне проведения специальной операции (СВО) утром 3 декабря при выполнении боевого задания погиб военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам Родион Хабаров, сообщил на своей странице «Вконтакте» мэр Ялуторовска Вячеслав Смелик.

Фото: страница «Вконтакте» мэра Ялуторовска Вячеслава Смелика

Фото: страница «Вконтакте» мэра Ялуторовска Вячеслава Смелика

«Родион Викторович не афишировал свое решение, ушел без проводов и речей. Он настоящий герой, а герои не умирают, они навсегда остаются в наших сердцах», — написал Вячеслав Смелик.

Родион Хабаров окончил гидроакустический факультет Тихоокеанского высшего военного училища им. Макарова. Затем в течение 20 лет служил в штабе Восточного военного округ , после чего был назначен военным комиссаром.

Мария Шараева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...