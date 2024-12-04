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В Уфе пассажирка «Башавтотранса» получила травму в ДТП

В Уфе после ДТП госпитализировали пассажирку автобуса ГУП «Башавтотранс», который следовал по маршруту №51, сообщили в пресс-службе городского ГИБДД.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ДТП произошло вчера около 19:00. По предварительным данным, водитель «Лады Гранты», следуя по проспекту Октября в сторону улицы 50 лет СССР, столкнулся со стоящими на запрещающий сигнал светофора автобусами Peugeot и НефАЗ. От удара первый автобус отбросило на «Ладу Весту», а второй — на Subaru Forester.

В салоне НефАЗ было 50 человек. Peugeot перевозил пятерых пассажиров, никто из них не пострадал.

Венера Хисамова

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