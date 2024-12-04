УМПО должно выплатить 300 тысяч рублей бывшему сотруднику

Октябрьский райсуд Уфы обязал ПАО «ОДК-УМПО» выплатить бывшему сотруднику 300 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, истец работал на УМПО обрубщиком. Из-за длительного воздействия локальной вибрации, как установила комиссия, у него обнаружили профессиональное заболевание, в частности, полинейропатию верхних конечностей. Компенсацию морального вреда истец оценил в 2 млн руб.

В суде представители ответчика исковые требования не признали. Представитель районной прокуратуры просил удовлетворить его частично.

Удовлетворяя иск, суд пришел к мнению, что обрубщик работал «в условиях воздействия неблагоприятных производственных факторов». Уменьшая сумму компенсацию морального вреда более, чем в шесть раз, суд исходил из требований разумности и справедливости.

Венера Хисамова