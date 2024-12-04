«Евраз» вложит 1 млрд рублей в создание системы инженерного образования на Урале

Металлургический холдинг «Евраз» в течение пяти лет инвестирует около 1 млрд руб. в создание и развитие системы инженерного образования на базе учебных заведений Урала и Сибири. Как уточнили в пресс-службе компании, инвестиции направят на ремонт и открытие новых кабинетов и лабораторий, приобретение нового оборудования, научные разработки, поддержку профессорско-преподавательского состава университетов, а также стипендиальные программы и профориентационные мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Евраз" инвестирует около 1 млрд руб. в создание и развитие системы инженерного образования на Урале и Сибири

Фото: пресс-служба холдинга «Евраз» "Евраз" инвестирует около 1 млрд руб. в создание и развитие системы инженерного образования на Урале и Сибири

Фото: пресс-служба холдинга «Евраз»

Предполагается, что данная система образования поможет обеспечить предприятие инженерами-практиками, которые умеют решать производственные задачи и работать с высокотехнологичным оборудованием. Совместно с партнерами: Нижнетагильским филиалом УрФУ, Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ), школами Нижнего Тагила, Качканара, Новокузнецка и Прокопьевска — «Евраз» разработал такие программы, как «Инженерные классы», «Академия карьеры Евраза» (бесплатные курсы подготовки к ЕГЭ по математике и физике) и «Инженерный бакалавриат».

В текущем году инженерные классы открылись на базе 12 школ. Поступившие в них ученики проходят специальную программу по физике, математике, черчению. В качестве педагогов привлекаются эксперты «Евраза» и преподаватели вузов-партнеров. Ожидается, что в ближайшее время программа будет распространена на учеников 7-9-х классов.

Еще одно направление реформирования системы инженерного образования — «Инженерный бакалавриат» — реализуется по пяти направлениям: «Цифровая металлургия», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Технологические машины и оборудование», «Электроэнергетика и электротехника», «Мехатроника и робототехника».

Как рассказали в пресс-службе предприятия, в основе образовательного процесса на бакалавриате — командная работа над проектами для решения конкретных производственных задач. Программа сформирована таким образом, что студенты изучают не только основные, но и современные теоретические дисциплины с учетом технологических сдвигов, которые произошли в промышленности за последнее время. Еще одно отличие программы — возможность выбора специализации в начале третьего курса, что позволяет студентам подойти к этому более осознанно. Всего в 2024 году на «Инженерный бакалавриат» поступили 147 абитуриентов Урала и Сибири.

Анастасия Таначева