В Казани осудили курьера за коммерческий подкуп

В Казани осужден 41-летний местный житель за коммерческий подкуп. Прокуратура Советского района города поддержала обвинение по уголовному делу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Суд установил, что с июля 2022 года по март 2024 года обвиняемый, работавший курьером транспортной компании, передавал руководителю отдела логистики медицинской фирмы деньги за получение заявок на перевозку грузов. Размер этих заявок напрямую влиял на его заработную плату.

В общей сложности курьер передал 122 тыс. руб. за обеспечение поступления заявок. Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к штрафу в размере 45 тыс. руб.

Приговор еще не вступил в законную силу. Уголовное дело в отношении экс-руководителя отдела логистики медицинской компании находится на рассмотрении в суде.

Анар Зейналов