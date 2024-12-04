Пропагандист украинских нацистов получил 14 лет по приговору в Ростове

Южный окружной военный суд вынес приговор гражданину Украины Эдуарду Череваню, которого обвиняли в участии в деятельности террористической организации (ст. 205.5 УК РФ).

Как сообщает прокуратура Ростовской области, в суде было установлено с 2016 года Эдуард Черевань был участником гражданского подразделения украинского военизированного националистического объединения «Азов» (на территории РФ организация запрещена).

По данным обвинения, с сентября 2022 года по февраль 2023 года подсудимый вел в Ростове информационную и агитационную деятельность, пропагандируя взгляды террористов «Азова» в целях его популяризации и привлечения в него новых участников.

Деятельность Эдуарда Череваня была пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Ростовской области.

Суд приговорил 28-летнего подсудимого к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем в исправительной колонии строгого режима.

Вадим Водолазов