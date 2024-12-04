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Чувашское УФАС предупредило администрацию Алатырского района из-за рекламы

Чувашское УФАС России выдало предупреждение администрации Алатырского муниципального округа за нарушение антимонопольного законодательства в сфере наружной рекламы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Чувашии выявило отсутствие у администрации Алатырского района утвержденной и опубликованной схемы размещения рекламных конструкций. Ведомство обязало администрацию до 20 декабря разработать и опубликовать схему или принять решение об отказе от размещения рекламы на территории округа.

В УФАС отметили, что надлежащее исполнение обязанностей в сфере контроля за рекламными конструкциями является основой для развития конкуренции в этой области и обеспечивает равные условия для предпринимателей.

Анар Зейналов

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