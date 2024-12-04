В СК проверят инцидент с падением части потолка на младенца в Коркино

Управление Следственного комитета России по Челябинской области проводит проверку информации об обрушении в частном доме фрагмента потолка на четырехмесячного ребенка в Коркино. Она организована по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья), сообщает пресс-служба ведомства.

Об этом инциденте заявила администрация Коркино на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Сообщалось, что 4 декабря в местную дежурно-диспетчерскую службу поступил звонок в 9 утра. Гражданин рассказал о падении на младенца штукатурки площадью 0,2 кв. м. с потолка в частном доме №66 по улице Ермака. Ребенок не пострадал. Он был также дополнительно обследован в больнице.