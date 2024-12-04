Сельхозвыставку «ЮГАГРО 2024» в Краснодаре посетили аграрии 79 регионов РФ

Сельскохозяйственную выставку «ЮГАГРО 2024» в Краснодаре посетили более 19,5 тыс. аграриев из 79 регионов России и 40 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба организатора мероприятия «АйТиИ Экспо Интернешнл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: пресс-служба «ЮгАгро» Фото: пресс-служба «ЮгАгро» Фото: пресс-служба «ЮгАгро» Фото: пресс-служба «ЮгАгро» Фото: пресс-служба «ЮгАгро» Фото: пресс-служба «ЮгАгро» Следующая фотография 1 / 6 Фото: пресс-служба «ЮгАгро» Фото: пресс-служба «ЮгАгро» Фото: пресс-служба «ЮгАгро» Фото: пресс-служба «ЮгАгро» Фото: пресс-служба «ЮгАгро» Фото: пресс-служба «ЮгАгро»

Участниками выставки стали специалисты агропромышленного комплекса, представляющие агрохолдинги, фермерские хозяйства, переработчиков сельхозпродукции, зерновые компании, поставщики сельхозтехники, запчастей, агрохимии и семян. Интерес к мероприятию проявили логистические компании, представители финансового и IT-секторов. Также выставку посетили представители агробизнеса из Казахстана, Китая, Индии, Турции, Сербии, Узбекистана, Азербайджана, Грузии, Армении ряда других стран. Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в ходе открытия отметил, что выставка «ЮГАГРО» стала одной из визитных карточек региона.

Более 600 компаний представили здесь свои новинки и продукты в разделах экспозиции «Сельскохозяйственная техника и запчасти», «Агрохимия и семена», «Оборудование для хранение и переработки», а также «Оборудование для полива и теплиц». Общая площадь экспозиции превысила 65 000 кв. м.

Все четыре дня выставку сопровождала насыщенная деловая программа, включившая в себя 40 мероприятий, которые посетили почти две тысячи участников. На форуме «Развитие агробизнеса России. ЮФО и СКФО», прошедшем в рамках выставки, сельхозтоваропроизводители обсудили перспективы отрасли с заместителем министра сельского хозяйства РФ Ксенией Шевелкиной. На конференции «Союза промышленников ПРОГРЕСС» речь шла о будущем земледелия, цифровых технологиях и росте доходности сельхозпредприятий. Минпром и минсельхоз Кубани на полях «ЮГАГРО» провели совещание по вопросу кооперации региональных производителей сельскохозяйственной техники и сельхозтоваропроизводителей.