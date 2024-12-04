В Татарстане выявили 1,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства
Прокуратура Татарстана зафиксировала в регионе около 1,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом рассказал прокурор республики Альберт Суяргулов на пресс-конференции.
В Татарстане выявили 1,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
К ответственности были привлечены более 750 должностных лиц. Альберт Суяргулов сообщил, что большинство нарушений связано с несоблюдением государственными и муниципальными служащими установленных запретов, ограничений и обязанностей.
В 2024 году выявили более 100 фактов коммерческого подкупа. Также в республике обнаружили 51 случай конфликта интересов (в 2023 году — 24).
В судах обвинительные приговоры по коррупционным делам выслушали более 150 лиц, из них 21 человеку назначили реальное лишение свободы. В Татарстане по утрате доверия уволено 8 должностных лиц категории руководителей, из них 4 — в судебном порядке.