Прокуратура Татарстана зафиксировала в регионе около 1,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства. Об этом рассказал прокурор республики Альберт Суяргулов на пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане выявили 1,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Татарстане выявили 1,5 тыс. нарушений антикоррупционного законодательства

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К ответственности были привлечены более 750 должностных лиц. Альберт Суяргулов сообщил, что большинство нарушений связано с несоблюдением государственными и муниципальными служащими установленных запретов, ограничений и обязанностей.

В 2024 году выявили более 100 фактов коммерческого подкупа. Также в республике обнаружили 51 случай конфликта интересов (в 2023 году — 24).

В судах обвинительные приговоры по коррупционным делам выслушали более 150 лиц, из них 21 человеку назначили реальное лишение свободы. В Татарстане по утрате доверия уволено 8 должностных лиц категории руководителей, из них 4 — в судебном порядке.

Диана Соловьёва