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Санатории Кубани заработали за лето почти 27 млрд рублей

Валовой доход санаториев Краснодарского края за лето увеличился на 18% и составил более 26,8 млрд руб. Как сообщает портал бронирования Санатории-России.рф, за три месяца в этих средствах размещения на Кубани отдохнули 566 тыс. человек, или каждый четвертый

Фото: rupixel.ru

Фото: rupixel.ru

Количество отдыхающих в санаториях края в этом году увеличилось на 5%. Средняя стоимость путевки составила 43,3 тыс. руб.

В санаториях Крыма за лето отдохнули 194,5 тыс. человек, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В республике такие средства размещения заработали 6,3 млрд руб. Средняя стоимость путевки в регионе составила 32,8 тыс. руб.

Санатории Адыгеи заработали 5,6 млн руб. (+6%). Их посетили за три месяца почти 1,3 тыс. человек, что на 2% меньше, чем в прошлом году. Средняя стоимость путевки составляет 4,5 тыс. руб.

Всего здравницы Южного федерального округа получили доход более 33 млрд руб., что на 22% больше, чем за тот же период прошлого года. Санатории юга приняли летом почти 780 тыс. гостей, а средняя стоимость путевки составила 43 тыс. руб. на человека.

Татьяна Ручкина

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